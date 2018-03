கிராசிங் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நான்கில் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தாமதம்

மன்னார்குடி: நாடு முழுவதும் தற்போது ஓடும் ரயில்களில் 40 சதவீதம் கரீப் ரத ரயில்கள், 33 சதவீதம் சூப்பர் பாஸ்ட், 32 சதவீதம் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ், 24 சதவீதம் எக்ஸ்பிரஸ், 23 சதவீதம் தூரந்தோ, 21 சதவீதம் சதாப்தி வகை ரயில்கள் தாமதமாக ஓடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளன. அதாவது 4 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் ஒன்று காலதாமதமாகவே அது சென்றடைய வேண்டிய இடத்திற்கு செல்கிறது. இதுகுறித்து கடந்த 9ம் தேதி எம்.பி கபில்சிபல் மாநிலங் களவையில் எழுப்பிய கேள்விக்கு ரயில்வே துணை அமைச்சர் ஜன் கொஹைன் பதில் அளிக்கையில், 2017 ஏப்ரல் முதல் 2018 பிப்ரவரி வரை 11 மாதங்களில் தாமதமாக வந்த பிரீமியம் மற்றும் விரைவு ரயில்கள் குறித்த விவரங்களை மேலவையில் தெரிவித்தார். இதன்படி கடந்த ஜனவரியில் அதிக ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டுள்ளன. மாதந்தோறும் சராசரியாக 28,508 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் 10,423ம், 16,744 சூப்பர் பாஸ்ட் ரயில்களில் 8,305ம், 512 கரீப் ரதத்தில் 329ம், 976 ஜனசதாப்தியில் 368ம் 1,076 சதாப்தியில் 550ம், 708 ராஜதானியில் 445ம், 818 தூரந்தோவில் 273மம் தாமதமாக சென்றடைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். தென்னக ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் யூனியன் மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் மனோகரன் கூறுகையில், ‘பல்வேறு ரயில் நிலையங்களில் ஓடுபாதை தேவைகளால் நிர்ணயிக்கப்படும் கிராசிங்குகள் மற்றும் பொறியியல் பராமரிப்புக்கான வேக கட்டுப்பாடுகள் ரயில்களுக்கு நேர இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இதை ஈடு செய்ய ரயில்கள் கடைசியாக சென்றடையும் நிலையத்திற்கும் முந்தைய நிலையத்திற்கும் இடையே தேவையான ஓடு நேரத்தை விட 20 முதல் 90 நிமிடம் வரை கூடுதலாக நிர்ணயிக்கப்படும். நீண்ட தூர ரயில்களுக்கு முக்கிய சந்திப்புகளுக்கும் முந்தைய நிலையங்களுக்கும் இடையேயும் இந்த கூடுதல் நேரம் நிர்ணயிக்கப்படும். இந்த ஈடு செய்யும் நேரத்தையும் கடந்து 27.7 சதவீத பிரீமியம் மற்றும் விரைவு ரயில்கள் தாமதமாக ஓடுகின்றன. இது உயர் வகுப்பு பயணிகள் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயை நிச்சயம் பாதிக்கும். இதுதொடர்பாக ஆய்வு நடத்தி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றார். ரயில் உபயோகிப்பாளர் சங்க திருவாரூர் மாவட்ட தலைவர் தட்சணாமூர்த்தி கூறுகையில், ‘ஏழை மக்கள் பயணம் செய்யும் குறைந்த கட்டணத்தில் இயக்கப்படும் பாசஞ்சர் ரயில்களில் 80 சதவீதம் வரை தாமதமாகத்தான் ஓடுகிறது. ரயில்களை தாமதமாக இயக்குவது நீராவி இன்ஜின்கள் காலத்தில் அதிகமாக இருந்தது. அந்த நிலை தற்போது மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. ரயில்வே நிர்வாகம் சரக்குகளுக்கு தரும் முன்னுரிமையை மக்களுக்கு தருவதில்லை. இனியாவது பயணிகள் ரயில்களுக்குமுன்னுரிமை தந்து இயக்க வேண்டும்’ என்றார்.

