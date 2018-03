குரங்கணி மலை தீயில் சிக்கி காயமடைந்து சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு முதல்வர் ஆறுதல்

மதுரை: குரங்கணி மலை தீயில் சிக்கி காயமடைந்து சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆறுதல் தெரிவித்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்து முதல்வர் ஆறுதல் தெரிவித்தார். மேலும் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோரும் ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Stuck in the hill fire kurangani injured principals to comfort treatment

Madurai: stuck in the hill fire injured kurangani therapy recipients principal edappadi Palaniswami know comfort