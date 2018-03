அனுமதியில்லாமல் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்றுள்ளனர்: முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி

மதுரை: குரங்கணி காட்டுத்தீயில் சிக்கி 10 பேர் உயிரிழந்தனர் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். அனுமதியில்லாமல் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்றுள்ளனர் என்று அவர் கூறினார். மேலும் கோடை காலத்தில் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்குவதில்லை என்று தெரிவித்தார். அனுமதி பெற்று இருந்தால் தக்க பாதுகாப்பு வழங்கிருப்போம் என்று மதுரையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Permission for mountaineering training have gone: cm edappadi Palaniswami interview

Madurai: stuck in kurangani bushfires that 10 people were killed when a principal edappadi Palaniswami, he said. �