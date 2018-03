திண்டிவனம்: செந்தூர் விரைவு ரயில் எஞ்சின் கோளாறால் ரயில் நிலையத்தில் 2 மணி நேரம் நிறுத்தப்பட்டது. சென்னையில் இருந்து புறப்பட்ட செந்தூர் விரைவு ரயில் திண்டிவனத்தில் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் அவதி அடைந்தனர்.

Source: Dinakaran

