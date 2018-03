தண்டராம்பட்டு அருகே சாலை வசதியின்றி தவிக்கும் மலை கிராம மக்கள்

தண்டராம்பட்டு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தண்டராம்பட்டு அருகே மேல்வலசை, கீழ்வலசை, அக்கரப்பட்டி, கூடாரம், கண்ணூர் ஆகிய மலை கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த மலை கிராமங்களின் அடிவார கிராமமான பீமாரப்பட்டியில் இருந்து தண்டராம்பட்டு மற்றும் திருவண்ணாமலை பகுதிகளுக்கு செல்ல சாலை வசதி உள்ளது. ஆனால் பீமாரப்பட்டியில் இருந்து மேல்வலசை கிராமத்திற்கு சாலை வசதி இல்லை. இதனால் சுமார் 5 கிமீ தூரம் மலைப்பாதை கரடுமுரடாக உள்ளது. இங்குள்ளவர் தங்களது அன்றாட தேவைகள் மற்றும் பல்வேறு பணி நிமித்தமாக அரசு அலுவலகங்களுக்கு தண்டராம்பட்டு மற்றும் திருவண்ணாமலைக்கு வரவேண்டும் என்றால், சாலை வசதி உள்ள விழுப்புரம் மாவட்டம் சங்கராபுரம் வழியாக சுமார் 80 கிலோ மீட்டர் சுற்றிவர வேண்டி உள்ளது. எனவே, மலை கிராமங்களான மேல்வலசை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் இருந்து உள் செக்கடி வழியாக பீமாரப்பட்டி வரை சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என கலெக்டர் உள்பட பல அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் முறையிட்டும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லையாம். இதுகுறித்து மலைகிராம மக்கள் கூறுகையில், `திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பலமுறை மனு அளித்ததில், முன்னாள் கலெக்டர் விஜய்பிங்ளே உத்தரவின்பேரில் 300 மின்கம்பங்கள் நட்டு மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. மேல்வலசை கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் 55 மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இவர்கள் மேற்படிப்புக்காக பீமாரப்பட்டிக்கு ஒற்றையடி பாதையில்தான் சென்று வருகின்றனர். மேலும் கர்ப்பிணிகள், முதியவர்களை அவசர சிகிச்சைக்காக டோலி கட்டி மருத்துவமனைக்கு தூக்கி வருகின்றனர். எனவே இப்பகுதி மக்களின் துயரம் தீர பாதை உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து தர கலெக்டர் கந்தசாமி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மலை கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

Thandarampattu without road facilities near the mountain village of people

Thandarampattu: melvalasai, keezhvalasai, thandarampattu near tiruvannamalai district, Kannur, akkarappa, tent b