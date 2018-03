சென்னை: சின்னமலை முதல் டிஎம்எஸ் வரை மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது. சென்னை கோயம்பேடு – ஆலந்தூர், சென்னை திருமங்கலம் – நேரு பூங்கா என பல மார்க்கங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னை சின்னமலை முதல் டிஎம்எஸ் வரை மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது. சின்னமலை உயர்மட்ட பாதையில் இருந்து சைதாப்பேட்டை சுரங்கம் வரை சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது. சின்னமலையில் இருந்து சுரங்கப்பாதையில் 4 கிமீ தூரத்துக்கு மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது. நேரு பூங்கா – சென்ட்ரல் இடையே அடுத்த மாதம் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கவுள்ளது.

Source: OneIndia

English summary

Chennai metro rail limited trial run until the first new dmsd 3.50!

Chennai: a trial run until the first metro train new dmsd chinnamalai was held.

Koyambedu, Chennai, Chennai-alandur