நேரம் சரியில்லை என்று குறி சொன்னதால் பரிகார பூஜை நடத்தி ஆற்றில் மணல் கொள்ளை

செந்துறை: அரியலூர் மாவட்டத்தையும், கடலூர் மாவட்டத்தையும் பிரிக்கும் வகையில் ஓடுகிறது வெள்ளாறு. இதன் வடக்கு கரை கடலூர் மாவட்டத்திலும், தெற்கு கரை அரியலூர் மாவட்டத்திலும் உள்ளது.வெள்ளாற்றில் மணல் திருட்டு தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இரு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆளுங்கட்சியினர் இங்கு மணல் அள்ளிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். அரியலூர் மாவட்ட அதிகாரிகள் ரெய்டுக்கு வந்தால் இவர்கள் கடலூர் மாவட்டத்திற்குள் போய் விடுவார்கள். கடலூர் மாவட்ட அதிகாரிகள் வந்தால் அரியலூர் மாவட்டத்திற்குள் புகுந்து விடுவார்கள்.

அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அடுத்த தெத்தேரி கிராமத்தில் வெள்ளாற்றில் பல ஆண்டுகளாக டிப்பர் லாரி, மாட்டுவண்டி மூலம் மணல் திருட்டு நடந்து வருகிறது. கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியாதோப்பு பகுதியில் கருப்பசாமி(45) என்பவர் குறி சொல்லும் தொழில் செய்து வருகிறார். இவரிடம் அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பிரமுகர் ஒருவர் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டால் லாபம் கிடைக்குமா, போலீசில் சிக்கிவிடுவேனா என்பது குறித்து குறி கேட்டு உள்ளார். அப்போது கருப்பசாமி, உனக்கு தற்போது நேரம் சரியில்லை. உனக்கு இனி இறங்கு முகம் தான். மணல் திருடினால் அதிகாரிகளிடம் சிக்கிக்கொள்வாய். ஆனாலும் பரிகார பூஜை செய்து விட்டு தொழிலை தொடங்கு என கூறியுள்ளார். இதனையடுத்து நேற்று அதிகாலை 5 மணிக்கு அந்த பிரமுகர் வெள்ளாற்றில் சிறப்பு பரிகார பூஜைகள் செய்தார். அதைத்தொடர்ந்து பொக்ைலன், லாரிகள் சகிதம் வந்து மணல் அள்ளத்தொடங்கினர். 2 லாரிகளில் மணல் கடலூர் மாவட்டம் சென்றது. 3வது லாரி ஆற்றை நோக்கி வந்தபோது, செம்பேரி வெள்ளாறு பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் செந்துறை தாசில்தார் உமாமகேஸ்வரிக்கு தகவல் கொடுத்தனர். தாசில்தார், வருவாய்த்துறை ஊழியர்களுடன் அங்கு வந்தார். இந்த தகவலை அறிந்த மணல் கொள்ளையர்கள் ஆற்றுக்கு வரும் பாதையை பொக்லைன் எந்திரத்தால் வெட்டி சேதப்படுத்தி விட்டு கடலூர் மாவட்டத்திற்குள் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.இதனால் தாசில்தார் உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறையினர் சாலையை சேதப்படுத்திய இடத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு அங்கிருந்து ஆற்றுக்கு நடந்தே சென்று மணல் அள்ளியை இடத்தை பார்வையிட்டனர். அப்போது அங்கு வாழை இலையில் பூ, பழம், வெற்றிலை, பாக்கு, கற்பூரம், ஊதுபத்தி குங்குமம் வைத்து பூஜை நடத்தப்பட்டிருப்பதை பார்த்தார்.

Source: Dinakaran

