போடி சம்பவம் எதிரொலி: நீலகிரி வனத்தில் டிரெக்கிங் செல்ல தடை

ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை 60 சதவீதம் வனப்பகுதியாக உள்ளது. முதுமலை புலிகள் காப்பகம், நீலகிரி வடக்கு, தெற்கு மற்றும் கூடலூர் என் 3 வனக்கோட்டங்கள் உள்ளன. இங்கு யானை, புலி, சிறுத்தை கரடி உள்ளிட்ட வன விலங்குகளும், அரியவகை தாவரங்கள் மற்றும் ஏராளமான மூலிகை செடிகள் உள்ளன. வடக்கு, தெற்கு வனகோட்டங்களான அவலாஞ்சி, தொட்டபெட்டா, கேர்நெல் ஆகிவற்றுக்கு சூழல் சுற்றுலா மூலம் வனத்துறையினர் சுற்றுலா பயணிகளை வாகனங்கள் மூலம் வனத்துக்குள் அழைத்து செல்கின்றனர். இதே போல் முதுமலையில் யானைசவாரி, வாகனங்கள் மூலம் சுற்றுலா பயணிகளை வனத்துறையினர் அழைத்து சென்று வனவிலங்குகளை காண்பிக்கின்றனர். நீலகிரி வடக்கு வனக்கோட்ட உதவி வனப்பாதுகாவலர் சரவணகுமார் கூறுகையில், ‘நீலகிரி வனத்தில் கோடை சீசன் துவங்கி உள்ளதால் காட்டுத் தீ ஏற்படாதவாறு தீத்தடுப்பு கோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 24 மணி நேர தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வனத்துக்குள் வனவிலங்குகள் அபாயம் இருப்பதால் டிரெக்கிங் செல்ல யாருக்கும் அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள காட்டேஜ்களில் தங்கி இருக்கும் சுற்றுலா பயணிகளை சட்டவிரோதமாக சிலர் டிரக்கிங் அழைத்து செல்வதாக கூறப்படுகிறது. போடி சம்பவத்தை தொடந்து வனத்துறை அனுமதியின்றி டிரெக்கிங் செல்வோர் மீது வனச்சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Bodi direking cell in the forest: the incident echoed the Nilgiris ban

Ooty Nilgiris district is concerned, 60 per cent of the forest:. Mudumalai tiger reserve, Nilgiris, North