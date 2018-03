மீண்டும் மீண்டும் உணவகங்களுக்கு விற்கப்படும் கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சி; இன்றும் 500 கிலோ பிடிபட்டது: பொதுமக்களே உஷார்

சென்னையில் கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சியை ஆந்திராவிலிருந்து இறக்குமதி செய்து சிறு துண்டுகளாக வெட்டி ஆட்டிறைச்சி போல் உணவகங்களுக்கு விற்கும் போக்கு தொடர்கதையாகி வருகிறது. பல்லவன் நகரில் 500 கிலோ பிடிபட்டது.

சென்னை உணவகங்களில் பிரியாணி, ஆட்டிறைச்சியுடன் கலந்து விற்பதற்காக ஆந்திராவிலிருந்து இறந்துபோன கன்றுக்குட்டிகளை சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அதை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்த 7 பேரை எழும்பூர் போலீஸார் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு பிடித்து வழக்கு போட்டனர்.

உடன் சென்னை மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளும் சென்று ஆட்டிறைச்சியுடன் கலப்பதற்காக கன்றுக்குட்டிகளின் இறைச்சியை சாதாரண இரும்பு குடோன் ஒன்றில் சுகாதாரமற்ற முறையில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த துர்நாற்றம் வீசும் கன்றுக்குட்டிகளின் இறைச்சியை பறிமுதல் செய்து அளித்தனர்.

அவை வெளிமாநிலங்களிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கன்றுக்குட்டிகளின் இறைச்சி என்பதும், ஆட்டிச்சிறைச்சியை போல இருப்பதற்காக எலும்புகள் இல்லாமல், சிறுசிறு துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது. இந்த விவகாரம் செய்தியில் வெளிவந்த பின்னர் சென்னை முழுவதும் பரபரப்பானது.

சென்னையில் லட்சக்கணக்கான மக்களைப் பாதிக்கும் விவகாரத்தில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையும், அரசும் அலட்சியமாக இருப்பதை அடுத்தடுத்து நடக்கும் நிகழ்வுகள் நிரூபிக்கின்றன. மோசமான நிலையில் உள்ள கெட்டுப்போன இறைச்சியை சென்னையில் உணவகங்களுக்கு விற்கும்போக்கு தொடர்கிறது.

சென்னை அண்ணா சாலை சிம்சனை அடுத்த பல்லவன் இல்லம் பின்புறம் உள்ள பல்லவன் நகர் குடியிருப்பில் ஆந்திராவிலிருந்து பல நாட்கள் ஆன மாட்டிறைச்சியை வாங்கி சிறுதுண்டுகளாக நறுக்கி உணவகங்களுக்கு விற்பதாக புகார் வந்ததை அடுத்து உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், போலீஸார் இணைந்து திடீர் சோதனை நடத்தினர்.

சோதனையில் 500 கிலோ கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சியும், அதை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி விற்பனைக்கு வைத்திருப்பதும் சிக்கியது. அவற்றைக் கைப்பற்றிய உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அங்கிருந்த இரண்டு நபர்களை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணையில் கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சி ஆந்திராவிலிருந்து லாரி மூலம் சென்னைக்கு கொண்டுவந்து கிலோ 80 ரூபாய்க்கு தங்களுக்கு விற்பதாகவும், அதை தாங்கள் ஆட்டிறைச்சி போல் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதாக கூறியுள்ளனர்.

வாரம் முழுவதும் கூட அந்த இறைச்சியை ப்ரீசர் பெட்டியில் வைத்து விற்பனை செய்யும்போது புதிய இறைச்சி போல் தோற்றம் அளிக்க வினிகரை கலந்தால் புத்தம் புதிய கருவி போல் சிவப்பு நிறத்துடன் காணப்படும் என்று கூறியுள்ளனர்.

இவ்வாறு விற்கப்படும் இறைச்சியை சென்னை முழுவதும் உணவகங்களுக்கு விற்பதாகக் கூறியுள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக ஆந்திராவிலிருந்து ரயில் மூலமும், லாரி மூலமும் இறைச்சி சென்னைக்கு வருகிறது. ஆனாலும் அரசும், சுகாதாரத்துறையும் மெத்தனமாக இருப்பது உயிரோடு விளையாடுவதற்குச் சமம்.

