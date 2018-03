வக்கீல் கட்டணம் கோரிய வழக்கில் அரசு விளக்கம்தர ஐகோர்ட் உத்தரவு

மதுரை: தஞ்சாவூர், ஸ்ரீராம் நகரை சேர்ந்த பாலாஜி, ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வக்கீலாக கடந்த 9.6.2011 முதல் 15.7.2017 வரை 6 ஆண்டுகள் பணியாற்றியதற்கு. முதலில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத கட்டணத்தையாவது வழங்க வேண்டுமென, தமிழக தலைமை செயலருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதி வி.பாரதிதாசன், அரசு தரப்பில் உரிய விளக்கம் கேட்டு தெரிவிக்க வேண்டும். அன்றைய தினம் இந்த மனுவின் மீது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் எனக் கூறி விசாரணையை மார்ச் 21க்கு தள்ளி வைத்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the case of the lawyer fee demanded by the High Court orders Government to explain

Madurai: Thanjavur, Madurai bench of Madras High Court from the city of Sriram Balaji, in a petition filed before the Supreme Court in manarathi