அனுமதியின்றி பேனர்கள் வைத்த வழக்கில் நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது?

மதுரை: அனுமதியின்றி பேனர்கள் வைப்பது ெதாடர்பான வழக்கில், நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்பதற்கு தலைமைச்செயலர், டிஜிபி உள்ளிட்டோர் விளக்கமளிக்க ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. சமூக ஆர்வலர் டிராபிக் ராமசாமியின் உதவியாளர் பாத்திமா, ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: தஞ்சாவூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை மற்றும் மதுரையில் அனுமதியின்றி ஏராளமான பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் போக்குவரத்திற்கு பெரும் இடையூறு ஏற்படுகிறது. பொதுமக்கள் பாதிக்கின்றனர். ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்டவர்களை தப்பிக்க வழிகாட்டுகின்றனர். இது சட்டப்படி தண்டிக்க கூடிய குற்றம். கும்பகோணம், சுவாமிமலை, பாபநாசம், கபிஸ்தலம், திருவையாறு, நாச்சியார் கோவில், மதுரை ஒத்தக்கடை என மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் தெருக்களிலும் கூட பேனர்கள் அதிகளவில் உள்ளன. சட்டவிரோத பேனர்கள் ைவத்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தலைமைச்செயலர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.சத்தியநாராயணன், ஆர்.ஹேமலதா ஆகியோர், சட்டவிரோத பேனர்கள் வைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக தலைமை நீதிபதி அமர்வும், நீதிமன்றமும் ஏற்கனவே பலமுறை உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வதே இல்லை. பல இடங்களில் இன்னும் இருக்கிறது. நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாதது அவமதிப்பாகும். எனவே, நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்பது குறித்து தமிழக தலைமைச்செயலர், நகராட்சி நிர்வாக செயலர் மற்றும் டிஜிபி ஆகியோர் விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஏப்ரல் 16க்கு தள்ளி வைத்தனர்.

