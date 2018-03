பலத்த காற்று… பலிக்கு காரணம்

தமிழகமெங்கும் தற்போது வெப்பம் அதிகமாக உள்ளது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத அளவிற்கு வெயில் வறுத்தெடுக்கிறது. கடந்த 3 நாட்களாக வழக்கத்திற்கு மாறாக பலத்த காற்றும் வீசுகிறது. இதனை புது அனுபவமாக உணர்ந்தவர்கள் டிரெக்கிங் சென்றுள்ளனர். சிறிய அளவில் பிடித்த கோரைப்புல் தீ, காற்றின் காரணமாக மளமள என கொழுந்து விட்டு எரிய, தப்பிக்க முடியாமல் பாறைகளில் குதித்தும், அனல் காற்றில் வெளிவந்த புகைமூட்டத்தில் சிக்கியும் உயிரை விட்டுள்ளனர்.



டிரெக்கிங் விதி கூறுவது என்ன…? அடர்ந்த மலைப்பகுதிகளில் டிெரக்கிங் செல்வதற்கு வனத்துறையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. யார் டிெரக்கிங் சென்றாலும் உரிய அனுமதியை உள்ளூர் வனத்துறையினரிடம் பெறவேண்டும். காரணம் இவர்களுக்குதான் அடர்ந்த காடுகளின் நிலவரங்கள் தெரியும். வனவிலங்குகள் அச்சுறுத்தல், காட்டுத்தீ, பேரிடர் தடுப்பு போன்றவை பற்றி நன்கு அறிந்த பின்பு இவர்கள் அனுமதி தருவார்கள். எந்த பாதையில் டிரெக்கிங் செல்கிறோம் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள, டிரெக்கிங் தொடங்கும் சில மணிநேரத்திற்கு முன்பாக, வனத்துறை ஊழியர் அங்கு செல்வார். அங்கு அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்லை என தெரிந்த பின்பு டிரெக்கிங் குழுவினரை அழைத்துக்கொண்டு வன ஊழியர் மீண்டும் செல்வார். இந்த விதிகள் எதுவும் இப்பயணத்தில் பின்பற்றப்படவில்லை. வனத்தீ இருந்த ஆபத்தான இடத்திற்கு செல்வதற்கு எப்படி அனுமதித்தார்கள் என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி. வெளியூரை சேர்ந்தவர்களை எப்படி வனத்துறையினர் உள்ளே விட்டனர். இதற்கு காரணம் யார் என்பதை

விசாரிக்கும்படி சமூக ஆர்வலர்கள் கோரியுள்ளனர். சந்தோஷ செல்பி சாவில் முடிந்தது கொழுக்குமலை கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் டீ எஸ்டேட்டை கொண்டது. பசுமையாக உள்ள இம்மலைப்பகுதியில் சுற்றுலா வந்தவர்கள் ஆசையுடன் செல்பி எடுத்துக்கொண்டனர். தொடர்ந்து படங்களை வாட்ஸ் அப், பேஸ்புக்கிலும் நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சூழலில்தான் காட்டுத்தீ பரவி உள்ளது. உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள 20 அடி, 25 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் குதித்துள்ளனர். குதித்த இடங்களில் எல்லாம் தீப்பற்றியதால், இவர்களால் தப்ப முடியவில்லை. வாட்சர் வழிகாட்டியபடி வந்தவர்கள் தப்பினர் : வன அதிகாரி பேட்டி தேனி வனத்துறை அதிகாரி மோகன்குமார் கூறுகையில், ‘‘எக்கோ டூரிசம் மேனேஜ்மென்ட் கமிட்டி (இபிஎம்சி) என்ற அமைப்பினர், பழங்குடி மக்கள் குழுவினருடன் சேர்ந்து, மலையேறும் பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர். குரங்கணியில் டிரக்கிங் செல்வோர் போடி வனச்சரகர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யவேண்டும். இதன்படி 12 பேர் கொண்ட இந்த இபிஎம்சி குழு மட்டுமே பதிவு செய்தது. இதுதவிர மீதமுள்ள 27 பேர் கொண்ட சென்னை குழுவினர், சென்னை டிரக்கிங் கிளப்பில் பதிவு செய்து வந்துள்ளனர். இவர்கள் போடி வனச்சரகர் அலுவலகத்தில் பெயரை பதிவு செய்யவில்லை. போடியில் பதிவு செய்தவர்களுடன், வனத்துறையை சேர்ந்த வாட்சர் ஒருவரை உடன் அனுப்புவோம். அவர் முறைப்படி அழைத்துச் சென்று, திரும்ப பாதுகாப்புடன் கொண்டு வருவார். ஆனால், 27 பேர் குழுவினர் இங்கு பதிவு செய்யாததால், அவர்கள் செல்வது தெரியவில்லை. விபத்து நடந்த பகுதியில் 12 பேர் கொண்ட குழுவினருடன், 27 பேர் கொண்ட குழுவினர் எதேச்சையாக சந்தித்து கொண்டனர். திடீரென காட்டுத்தீ பற்றி வரும்போது, 12 பேர் கொண்ட குழுவின் வாட்சர் காற்றின் திசை, வேகம் குறித்து தெரிவித்ததை சிலர் பின்பற்றி தப்பியுள்ளனர். பலர் தீக்குள் சிக்கினர்,’’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Strong winds … The reason for the sacrifice

The heat has now deployed throughout Tamil Nadu. During the day time for peoples movements veyil fried