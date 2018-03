குரங்கணி மலை தீ விபத்து அனுமதி, பாதுகாப்பின்றி சென்றதே காரணம் : முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி

சேலம் : தேனி குரங்கணி மலையில் 36 பேர் தீயில் சிக்கிய சம்பவத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு மற்றும் வனத்துறை அனுமதியில்லாமல் சென்றதே காரணம் என்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார். தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது: தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைக்கு, 36 பேர் கொண்ட குழுவில் 3 பேர் மலைக்கு செல்லாமல் திரும்பியுள்ளனர். மலைக்கு சென்ற 33 பேர் தீ விபத்தில் சிக்கியுள்ளனர். இதில் 5 பேர் தேனி அரசு மருத்துவமனையிலும், 10 பேர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையிலும், 2 பேர் தனியார் மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 10 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.



கோடை காலங்களில், மலைப்பகுதிகளில் இலைகள் கருகி கிடப்பதால் தீ விபத்துக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதுபோன்ற காலங்களில் மலையேறும் பயிற்சிக்கு உரிய அனுமதியில்லாமல் செல்லக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் அதை மீறிச்சென்று விபத்தில் சிக்கியுள்ளனர். தீ விபத்து எப்படி நடந்தது? என்பது குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல், எந்தவித அனுமதியும் இல்லாமல் மலையேற சென்றுள்ளனர். உரிய அனுமதியும், உரிய பாதுகாப்பும் இல்லாமல் சென்றதே இந்த சம்பவத்திற்கு காரணம்.

மலைப்பகுதியில் திடீரென பரவும் தீயை அணைப்பது சாதாரண விஷயமில்லை. ஆனாலும், வருங்காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் தவிர்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தொடர்பான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து வரும் 15ம்தேதி நடக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முடிவு செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

