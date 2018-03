கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே கார்கள் மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The cars collided in an accident near krishnagiri: 5 kills

