உடல் எடை குறைய வேண்டுமா? சிபிஐ-க்கு டயல் செய்யுங்கள்: 12 நாள் விசாரணைக் காவலுக்குப் பிறகு கார்த்தி சிதம்பரம் கிண்டல்

பிப்ரவரி 28-ம் தேதி சென்னை விமானநிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி சிதம்பரம் 12 நாள் சிபிஐ காவலில் எடுக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டார், இதனையடுத்து சிபிஐ கேண்டீன் உணவு குறித்து அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

யாரேனும் உடல் எடை குறைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் உடற்பயிற்சி நிலையமோ, சிக்கன உணவு முறையோ தேவையில்லை, சிபிஐ காவலில் இருங்கள், அங்கு கொடுக்கப்படும் உணவை சாப்பிடுங்கள் உடல் எடை தானாகக் குறையும் என்று கேலி செய்துள்ளார்.

ஐஎன்எக்ஸ். மீடியா வழக்கில் தற்போது திஹார் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கார்த்தி சிதம்பரம் தனியார் தொலைக்காட்சிக்குக் கூறும்போது, “நான் எனது பசியை இழந்துவிட்டேன். குறைவாகவே உணவு எடுத்துக் கொள்கிறேன். உடல் எடை குறைந்துள்ளது, இதுவும் நல்லதுதானே…

உடல் எடை குறைந்ததால் என் பழைய ஆடைகள் தளர்வாகியுள்ளன, புதிய ஆடைகள் தேவைப்படுகிறது. எனவே யாராவது உடல் எடை குறைய வேண்டுமென்று விரும்பினால் சிபிஐக்கு டயல் செய்யுங்கள்.

எனக்கு செல்போன் பேசத் தடை, கையில் வாட்ச் கிடையாது, மணி என்னவென்று சிபிஐ அதிகாரிகளைத்தான் கேட்கிறேன். நல்ல அனுபவமாக உள்ளது.

ஆனால் சிபிஐ அதிகாரிகள் மீது குறை சொல்லமாட்டேன் அவர்கள் என்னை தொழுல்பூர்வமாகவே நடத்துகின்றனர்.

திஹார் சிறையில் என் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் உள்ளது எனவே தனி அறை வேண்டுமென்று கேட்டேன், ஆனால் அந்தக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது” என்றார் கார்த்தி சிதம்பரம்.

