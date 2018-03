தமிழக அரசின் செய்திப் படங்களை ஒளிபரப்பாத திரையரங்குகள் மீது நடவடிக்கை – அமைச்சர் எச்சரிக்கை

தமிழக அரசின் செய்திப் படங்களை ஒளிபரப்பாத திரையரங்குகள் மீது மாவட்ட கலெக்டர் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்று அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை: செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்களின் பணி ஆய்வுக் கூட்டம் மற்றும் பயிற்சி வகுப்பு சென்னை, கலைவாணர் அரங்கில் நேற்று நடைபெற்றது. பயிற்சி வகுப்பைத் தொடங்கி வைத்து செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேசியதாவது:- எம்.ஜி.ஆரின் நூற்றாண்டு விழா 30 மாவட்டங்களிலும் சீரும் சிறப்புமாக நடத்தப்பட்டு, முதல்-அமைச்சரால் ரூ.5,127.11 கோடி மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற 2 ஆயிரத்து 329 திட்டப் பணிகள் திறந்துவைக்கப்பட்டன. ரூ.5,712.90 கோடி மதிப்பீட்டில் 3,200 புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 521 புதிய அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டு, ரூ.5,397.52 கோடி மதிப்பீட்டில் 8 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 481 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. மற்ற அரசு விழாக்களின் மூலம் ரூ.11 ஆயிரத்து 827.34 கோடி மதிப்பீட்டில் 35 ஆயிரத்து 819 முடிவுற்ற பணிகளை முதல்-அமைச்சர் திறந்துவைத்தார். மேலும், 8,837.29 கோடி மதிப்பீட்டில் 6,411 புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளன. முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்ற கடந்த ஓராண்டில், மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் முதன் முறையாக தூர்வாரப்பட்டது. பள்ளிக் கல்வித்துறையின் மூலம் 3 ஆயிரத்து 359 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 4 ஆயிரத்து 356 ஆசிரியரல்லாதோர் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். செய்தித்துறை மூலம் ஹைதர் அலி, திப்பு சுல்தான், நடிகர் சிவாஜி கணேசன், மனு நீதி சோழன், பட்டுக்கோட்டை அழகிரிசாமி நினைவு மணிமண்டபங்கள் திறக்கப்பட்டன. கோவை மாவட்டம் அன்னூரில் உழவர் பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடு மணிமண்டப கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. கொடிகாத்த குமரன் மற்றும் விடுதலைப் போராட்ட வீரர் பூலித்தேவன் பிறந்தநாட்களை அரசு விழாவாக கொண்டாட ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சிதம்பரத்தில் சுவாமி சகஜானந்தா நினைவு மண்டபம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்செந்தூரில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டபம் கட்டுவதற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா வளைவு, சென்னை காமராஜர் சாலையில் அமைக்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தொடர்பு பணியானது ஒரு சவாலான பணியாகும். இதில் நன்மதிப்பை பெறுவது கடினமான செயல். ஆனாலும் தற்போது செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்கள் திறம்படப் பணியாற்றி இத்துறைக்கு பெருமை சேர்த்து வருகின்றனர். உங்களின் பணி சிறப்பாக இருந்தாலும், துறை வல்லுனர்களைக் கொண்டு பயிற்சி பெற்றால் பணியில் குறைவு இருக்காது. திரையரங்குகளில் அரசு செய்திப்படங்கள் முறையாக ஒளிபரப்பப்படுகிறதா என்பதை மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்கள் ஆகியோர் அவ்வப்போது ஆய்வு செய்திடவேண்டும். அரசின் செய்திப்படங்களை ஒளிபரப்பாத திரையரங்குகள் மீது மாவட்ட கலெக்டர் மூலமாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை செயலாளர் ரா.வெங்கடேசன், செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை இயக்குனர் பொ.சங்கர், கூடுதல் இயக்குநர் (செய்தி) எஸ்.பி.எழிலழகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

