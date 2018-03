ராமேஸ்வரம்: காற்று, கடல் சீற்றம், புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து ராமேஸ்வரத்தில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுவதால் 4வது நாளாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை.

Source: Dinakaran

English summary

4th day: anger in rameswaram sea fishermen not to go to sea

Rameswaram: air, Sea Fury, storm is likely due to the formation of the symbol of the fishermen to go to sea, not a.