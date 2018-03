நாமக்கல்: நாமகிரிப்பேட்டையில் தொழிலதிபர் வீட்டில் 100 சவரன் நகை கொள்ளையடிக்கபட்டுள்ளது. தொழிலதிபர் திருநாவுக்கரசர் என்பவர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து ரூ.20,000 பணத்தையும் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Namakkal near 100 industrialists in the House of the sovereign jewel robbery

Namakkal: namakiripettai kollaiadikapattulladhu at home 100 sovereign jewelry businessman. Employer thirunavuk