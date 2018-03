குரங்கணி மலைக்கு டிரக்கிங் அழைத்து சென்றவர் காவல் நிலையத்தில் வாக்குமூலம்

தேனி: முகநூல் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்ட ஈரோடு, திருப்பூரைச் சேர்ந்த 12 பேருடன் குரங்கணி மலைக்கு சென்றதாக டிரக்கிங் அழைத்து சென்ற பிரபு சென்னிமலை காவல் நிலையத்தில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். மார்ச் 9ம் தேதி இரவு 9.30க்கு குரங்கணிக்கு 13 பேருடன் பயணம் செய்ததாகவும், மார்ச் 10ம் தேதி காலையில் போடியை அடைந்த பிறகு அங்கிருந்து குரங்கணி சென்றதாக கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kurangani ushered him to the Hill trucking in confession, police station

TheNI: Twitter made the acquaintance of 12 people belonging to erode, tiruppur went to the hill with kurangani trucking