ஓசூர் அருகே சாலை விபத்து- 5 பேர் பலி

கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிய சம்பவத்தில் 5 பேர் பரிதாபமாக பலியாகினர். கிருஷ்ணகிரி – ஓசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கார் மீது லாரி படுவேகமாக மோதியது. இதில் காரில் பயணித்த 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் 2 பேர் படுகாயமடைந்தனர். அவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: OneIndia

English summary

Five killed in road accident near hosur-

Krishnagiri, hosur: National Highway at cars and the lorry collided head-on in the incident to five miserable Ballia