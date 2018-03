கார்த்தி சிதம்பரத்தை கைது செய்வது சி.பி.ஐ. அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது- ஐகோர்ட்டில் மத்திய அரசு வக்கீல் வாதம்

கார்த்தி சிதம்பரத்தை கைது செய்வது குறித்து முடிவு செய்வது சி.பி.ஐ. அதிகாரியின் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டது என்று ஐகோர்ட்டில் மத்திய அரசு வக்கீல் வாதிட்டார்.

சென்னை: ஐ.என்.எக்ஸ். மீடியா வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள கார்த்தி சிதம்பரத்தை தேடப்படும் நபராக மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதை எதிர்த்து சென்னை ஐகோர்ட்டில், கார்த்தி சிதம்பரம் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் ஆகியோர் விசாரித்தனர். அப்போது, கார்த்தி சிதம்பரம் சார்பில் டெல்லி மூத்த வக்கீல் கோபால் சுப்பிரமணியம் ஆஜராகி, ‘ஐகோர்ட்டு விதித்த நிபந்தனைகளைப் பின்பற்றி கார்த்தி சிதம்பரம் வெளிநாடு சென்று திரும்பினார். அவரை விமான நிலையத்திலேயே சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். ஐகோர்ட்டில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது, ஐகோர்ட்டு அனுமதி இல்லாமல் கார்த்தி சிதம்பரத்தை கைது செய்துள்ளனர்’ என்று வாதிட்டார். மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஜி.ராஜகோபாலன், ‘வெளிநாடு செல்ல கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு அனுமதியளித்தபோது, கைது தொடர்பாக ஐகோர்ட்டு எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை. யாரை, எப்போது, எங்கு கைது செய்ய வேண்டும்? என்பது விசாரணை அதிகாரியின் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டது. சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவுறுத்தியும் பலமுறை கார்த்தி சிதம்பரம் சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை என்பதால் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தான் அவரை தேடப்படும் நபராக அறிவித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது’ என்று வாதிட்டார். இதையடுத்து, இந்த வழக்கை இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், அப்போது, எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களை தாக்கல் செய்யலாம் என்று இரு தரப்பினருக்கும் கூறினர். #KartiChidambaram

