52 படகுகளில் மீன்பிடிக்க சென்ற கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் கரை திரும்பவில்லை

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் இருந்து நீண்ட நாள் மீன்பிடிப்பிற்காக சென்ற 52 படகுகளில் 600க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கரை திரும்பவில்லை. மார்ச் 15 வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து மீனவர்களை தொடர்பு கொள்ளும் பணி நடைபெற்று வருவதாக வருவாய், பேரிடர் நிர்வாக ஆணையர் சத்தியகோபால் தகவல் அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the last 52 boats fishing in the Kanyakumari fishermen have not returned to shore

For a long time from Kanyakumari in Kanyakumari district: fishing boats, with more than 600 in the last 52 meenavar