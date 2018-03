பெரம்பலூர்: பாடாலூர் அருகேயுள்ள கூத்தனூர் கிராம மக்கள் அரசு, தனியார் பேருந்துகளை சிறைபிடித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கூத்தனூரில் செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரியை நிரந்தமாக மூட வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Perambalur quarry near the village to protest against the popular struggle

Koothanur village periyarkudil near perambalur: peoples State and private buses captives battle