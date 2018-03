புதிய கட்சி தொடங்குவது தொடர்பாக சிறையில் சசிகலாவுடன் தினகரன் ஆலோசனை

புதிய கட்சி தொடங்குவது தொடர்பாக பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலாவை சந்தித்து டிடிவி தினகரன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

சொத்துக்குவிப்பு மேல்முறையீட்டு வழக்கில் தண்டனை வழங்கப்பட்டதை அடுத்து, ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோர் பெங்களூருவில் உள்ள பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளன‌ர். சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவை ஆர்.கே.நகர் எம்எல்ஏவும், சசிகலாவின் உறவினருமான டிடிவி தினகரன் நேற்று சந்தித்து பேசினார். அவருடன், ஜெயா தொலைக்காட்சி தலைமைச் செயல் அதிகாரி விவேக் ஜெயராமன், சசிகலாவின் கணவர் நடராஜனின் சகோதரர் பழனிவேல் உள்ளிட்ட 6 பேர் உடனிருந்தனர்.

இந்த சந்திப்பின்போது, புதிய கட்சி தொடங்குவது, மேலூர் பொதுக்கூட்டம், நிர்வாகிகள் விவரம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக சசிகலாவுடன் தினகரன் ஆலோசனை நடத்தினார். இதையடுத்து, உறவினர்களிடையே எழுந்துள்ள பிரச்சினை தொடர்பாக டிடிவி தினகரன், விவேக் ஜெயராமன், பழனிவேல் ஆகியோரிடம் சசிகலா நீண்டநேரம் பேசியதாகத் தெரிகிறது.

அதன் பின்னர், சிறை வளாகத்துக்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் டிடிவி தினகரன் கூறியதாவது:

சசிகலா நலமாக இருக்கிறார். சிறைத்துறையின் விதிமுறைப்படிதான், சசிகலா சீரூடை அணியாமல் இருக்கிறார். புதிய கட்சி தொடங்குவது தொடர்பாக ஆலோசித்து, அவரிடம் ஆசி பெற்றேன். புதிய கட்சியின் பெயர் உள்ளிட்ட விவரங்களை அடுத்த மாதம் அறிவிப்பேன். நான் அதிமுக அம்மா அணி வேண்டும் என கேட்கவில்லை. நாங்கள் கேட்கும் பெயரை வழங்குமாறு நீதிமன்றம் தெளிவாக கூறியுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

With regard to the prison to start a new party, in consultation with the New Zealand Herald shashikala

With regard to the new party started Bangalore meet in prison, Sasikala DTV dinakaran yesterday discussions