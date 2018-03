புதுக்கோட்டை அன்னவாசல் அருகே ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை அன்னவாசல் அருகே தான்றீஸ்வரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது. சத்ரு சம்கார மூர்த்தி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் 800க்கும் மேற்பட்ட காளைகள், 200க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Annavasal Pudukkottai jallikattu competition began near

Annavasal Pudukkottai thandreeswar near Pudukkottai in jallikattu: competition began. Litigations unmanta to Murad Baksh