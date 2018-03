ஜெயாபச்சன் மீது கடும் தாக்கு- பா.ஜ.க.வில் இணைந்த அகிலேஷ் நண்பர் குற்றச்சாட்டு

கவர்ச்சியாக இருப்பவர்களால் தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாது என்று பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்த அகிலேஷ் நண்பர் நரேஷ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார். #JayaBachchan #NareshAgarwal

புதுடெல்லி: உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்- மந்திரியும் சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவின் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தவர் நரேஷ் அகர்வால். உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து சமாஜ்வாடி கட்சி சார்பில் டெல்லி மேல்- சபைக்கு தேர்வு செய்யப்பட இருக்கும் ஒரு எம்.பி. பதவிக்கு அமிதாப்பச்சன் மனைவி ஜெயாபச்சன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். நரேஷ் அகர்வால் தனக்கு எம்.பி. பதவி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார். ஆனால் ஜெயாபச்சனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால் அதிருப்தி அடைந்தார். இதையடுத்து அவர் சமாஜ்வாடி கட்சியில் இருந்து விலகி மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல் முன்னிலையில் பா.ஜனதாவில் இணைந்தார். இதற்கான நிகழ்ச்சி டெல்லியில் பா.ஜனதா தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்தது. அங்கு நரேஷ் அகர்வால் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அவர் கூறியதாவது:- திரைப்படங்களில் நடித்தவர்களால் நான் கீழே இறக்கப்பட்டுள்ளேன். சினிமாவில் நடித்தவர்களாலும், நடனமாடியவர்களாலும் எனக்கு மேல்சபை எம்.பி. பதவி கிடைக்கவில்லை. கவர்ச்சியாக இருப்பவர்களால் ஜெயிக்க முடிகிறது. ஆனால் நான் அப்படி இல்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார். கடந்த முறை நரேஷ் அகர்வால் சமாஜ்வாடி கட்சி சார்பில் டெல்லி மேல்சபை எம்.பி. ஆனார். வருகிற 2-ந் தேதியுடன் அவரது பதவிகாலம் முடிவடைகிறது. இதே போல் ஜெயாபச்சனின் எம்.பி. பதவியும் முடிவடைகிறது. சமாஜ்வாடி சார்பில் ஒரு எம்.பி.யை மட்டுமே தேர்வு செய்ய முடியும். அந்த இடத்துக்கு ஜெயாபச்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #JayaBachchan #NareshAgrawal #BJP

Source: Maalaimalar

