குரங்கணி மலையில் விபரீதம்: திசைக்கு ஒருவராய் தடுமாறிய சோகம்

குரங்கணி பகுதியில் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு சென்ற 39 பேரும், காட்டுத் தீ காரணமாக மலையில் இருந்து கீழே இறங்க முயற்சித்தனர். இதில் 3 பேர் கொழுக்குமலை பகுதியில் உள்ள சூரியநெல்லி பாதை வழியாக கீழே இறங்கினர். மற்றவர்கள் அனைவரும் ஒத்தவீடு வரை பாதை வழியாக வந்தனர்.

வன உதவியாளரின் பேருதவி

ஈரோடு, கோயம்புத்தூரில் ர். அவர் ஒரு பாதையைக் காட்டவே அந்த 12 பேரும் அந்த பாதை வழியாக இறங்கி தப்பி வந்துவிட்டனர்.

சென்னையில் இருந்து வந்திருந்த 24 பேர் பாதை மாறி வேறு பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது காட்டுத்தீ வேகமாக பரவி அவர்களை 4 புறமும் சுற்றியது. எனவே தீயில் இருந்து தப்பிக்க முயன்ற அவர்கள் ஒரு பள்ளத்தில் குதித்தனர். இதனால் அவர்களுக்கு உடலில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டது.

மலைப் பகுதி என்பதால் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருந்தது. எனவே அவர்களைச் சுற்றி புகை சூழ்ந்து கடும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயக்கமடைந்தனர். அனல், தீ பிடித்ததில் அவர்களது உடலில் 20 முதல் 100 சதவீதம் வரை தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், 9 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் ரக்கிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த ராஜசேகர் (29), அதே பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ்.பாவனா (12), ஈரோட்டைச் சேர்ந்த எஸ்.நேகா (9), திருப்பூரைச் சேர்ந்த எஸ்.சாதனா (11), சென்னையைச் சேர்ந்த மோனிகா (30), கே.சகானா (20), எம்.நிவேதா (23), ஆர்.விஜயலட்சுமி (27), அனுவித்யா (25), இலக்கியா (29), சென்னை வேளச்சேரியைச் சேர்ந்த பி.பூஜா (27), ஈரோட்டைச் சேர்ந்த டி.பிரபு (30) ஆகியோர் போடி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இவர்களில், அனுவித்யா, இலக்கியா ஆகியோர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர்.

