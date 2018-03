மண் அள்ளி போடக்கூடாது; இங்க் ஊற்றக்கூடாது; உடலில் தீப்பிடித்தால் தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும்: தீக்காய சிகிச்சை நிபுணர் அறிவுரை

உடலில் தீப்பிடித்தால் தண்ணீர் ஊற்றியோ, கம்பளியால் மூடியோ அணைக்க வேண்டும். மண் அள்ளிப் போடக்கூடாது, இங்க் ஊற்றக்கூடாது என்று தீக்காய சிகிச்சை நிபுணர் ஜெ.ஜெகன்மோகன் கூறினார்.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை தீக்காய சிகிச்சைப் பிரிவு முன்னாள் தலைவரும், சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனை ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு தலைவருமான டாக்டர் ஜெ.ஜெகன்மோகன், ‘தி இந்து’விடம் கூறியதாவது:

உடலில் தீப்பிடித்தால் தண்ணீர் ஊற்றி அணைக்க வேண்டும். இதன்மூலம் தீ அணைந்து, அந்த இடம் குளிர்ச்சி அடையும். பின்னர் துணியைக் கொண்டு, தீக்காயம் அடைந்த இடத்தை மூட வேண்டும். ஒருவேளை தண்ணீர் இல்லாவிட்டால், கம்பளி, கோணி போன்றவற்றால் மூடி தீயை அணைக்க வேண்டும். தீக்காயம் அடைந்தவருக்கு தாகம் இருந்தால் தண்ணீர் கொடுக்கலாம். உதவிக்கு அருகில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் உடலில் தீப்பிடித்துவிட்டால், பதற்றம் அடையக்கூடாது. உடனடியாக கீழே விழுந்து புரள வேண்டும். அப்போது உடலில் மண் படும் என்றாலும், அந்த நேரத்தில் தீயை அணைப்பதுதான் சிறந்தது.

தீயை அணைக்க மண்ணை அள்ளிப் போடக்கூடாது. மண் போட்டால் காயம் மேலும் பெரிதாகும். தீக்காயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் இங்க் ஊற்றக்கூடாது. இங்க் ஊற்றினால் காயத்தின் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. உடல் 100 சதவீதமாக பிரித்து கணக்கிடப்படுகிறது. அதன்படி தலை, நெஞ்சு, கை, கால்கள், முதுகு, வயிறு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு தலா 9 சதவீதம் என 99 சதவீதமும், பிறப்பு உறுப்புக்கு 1 சதவீதமும் கணக்கிடப்படுகிறது.

20 – 60 சதவீதம் தீக்காயம் அடைந்தவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்தால் உயிரைக் காப்பாற்றிவிடலாம். 60 சதவீதத்துக்கு மேல் தீக்காயம் இருந்தால் உயிர் பிழைப்பது கடினம். கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை தீக்காய சிகிச்சைக்கு பெயர் பெற்றது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

The soil should not be cast away; Ink fountain; If you must pour water in the body of the fire: Burns expert advice

Pour water or fire in the body, wrapped in a blanket or dam. Alli should not be put on the soil soaking, Inc.