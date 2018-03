மீன்பிடிக்க சென்ற குமரி மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக கரை ஒதுங்கி உள்ளனர்: வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் தகவல்

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் 51 விசைப்படகுகளில் 3 இடங்களில் பாதுகாப்பாக கரை ஒதுங்கி உள்ளனர். காணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட குமரி மீனவர்களின் நிலைகுறித்து வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். கர்நாடகாவில் 30, லட்சதீவில் 16, கோவா கடற்கரையில் 5 விசைப்படகுகள் கரை ஒதுங்கியுள்ளது என வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

