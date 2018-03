பள்ளி ஆண்டு விழாவில் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து காயமுற்ற மகன் சிகிச்சைக்காக மடிப் பிச்சை ஏந்தி கதறிய தாய்: வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நெஞ்சை உலுக்கிய நிகழ்வு

பள்ளி ஆண்டு விழாவில், காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் படுகாயமடைந்த மகனுக்கு மருத்துவ வசதி கோரி, வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவரது தாயார் மடிப் பிச்சை ஏந்தி கதறினார்.

வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர்வுக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மருத்துவர் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டனர். குறைதீர்வுக் கூட்டத்தில் மொத்தம் 438 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.

வேலூர் சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சிவலிங்கம், செல்வி தம்பதியினர் கண்ணீர் மல்க ஆட்சியர் ராமனிடம் அளித்த மனுவில், ‘‘எனது மகன் நவீன் (17), வேலூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தார். கடந்த ஜனவரி 31-ம் தேதி பாகாயம் சிஎம்சி விளையாட்டுத் திடலில் பலூன் நிரப்பும் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்தார். வேலூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் 25 நாட்களுக்கும் மேலாக சிகிச்சை பெற்றுவந்தார்.

சிகிச்சைக்கு அதிகம் பணம் செலவாகிறது. சாதாரண ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எங்களால் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்க முடியவில்லை. பள்ளி நிர்வாகத்தினரால் எங்களுக்கு போதிய உதவி கிடைக்கவில்லை. தினமும் மருத்துவச் செலவுக்கு ஆயிரத்துக்கும் மேல் செலவாகிறது. ஏற்கெனவே அறுவை சிகிச்சை முடிந்த நிலையில், அவர் முழுமையாக குணமாக அதிக பணம் செலவாகும் என்று தெரிகிறது. எங்களால் அவ்வளவு செலவு செய்ய வசதி இல்லாமல் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்’’ என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

மனு அளிப்பதற்காக தங்களது மகன் நவீனை சக்கர நாற்காலியில் பெற்றோர் அழைத்து வந்தனர். அப்போது, நவீனின் தாய் செல்வி, சிகிச்சைக்கான வசதியை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என்று கூறி மடிப் பிச்சை ஏந்தி கதறி அழுத சம்பவம், அங்கிருந்தோரை நெகிழ வைத்தது.

குடியாத்தம் அடுத்த பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நரிக்குறவர்கள் அளித்த மனுவில், ‘‘குடியாத்தம் அடுத்த ஆர்.வெங்கடாபுரம் பகுதியில் உள்ள நரிக்குறவர் காலனியில் 200 குடும்பங்கள் உள்ளன. இவர்களில் 50 பேருக்கு சொந்தமாக வீடு உள்ளது. மற்றவர்களுக்காக எங்கள் பகுதிக்கு அருகே உள்ள ஓர் ஏக்கர் நிலத்தை விலைகொடுத்து வாங்கினோம். ஆனால், இட நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளதால், அருகே உள்ள மலைப் புறம்போக்கு இடத்தை அளவீடு செய்து பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல், எங்களுக்கு திருமண நிதியுதவி எதுவும் வழங்கப்படுவதில்லை’’ என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

School year celebration erupted in the gas cylinder for the treatment of wounded son crying mother holding the lap begging at the collectorate, Vellore: chest rocked the event

School year at the Festival, an explosion caused by gas cylinders was seriously injured in an accident for medical facilities, the son Cory, velou