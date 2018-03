ஆளுநரின் பாதுகாப்பு பணிக்கு சென்ற சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளர் விபத்தில் பலி

நெல்லை : ஆளுநரின் பாதுகாப்பு பணிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளர் செல்லப்பா விபத்தில் பலியானார். ராதாபுரம் சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளர் செல்லப்பா பணகுடியில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார்.நெல்லையில் இருந்து மதுரைக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது தனியார் பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

Source: Dinakaran

Went to the Governor’s conservation work in special accident kills Assistant Inspector of police

