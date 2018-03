குரங்கணி மலைப்பகுதி தீ விபத்து எதிரொலி : குரங்கணி வனவர் ஜெய்சிங் பணியிடை நீக்கம்

போடி : தேனி மாவட்டம் குரங்கணி வனவர் ஜெய்சிங்கை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட வன அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளார். பணியில் அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டதால் வனவர் ஜெய்சிங்கை சஸ்பெண்ட் செய்து வன அலுவலர் ராஜேந்திரன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.போடி அருகே குரங்கணி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட பயங்கர காட்டுத் தீயில் சிக்கி 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

