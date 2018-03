காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தீவிரம் : குமரியில் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற விசைப்படகுகள் கரை திரும்புகின்றன

நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி அருகே காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற விசைப்படகுகள் கரை திரும்பியவண்ணம் உள்ளன. இதனால் கடலோர கிராமங்களில் மீண்டும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி அருகே தென்மேற்கு வங்க கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தென் தமிழகம், தெற்கு கேரளா பகுதிகளில் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசும் என்று இந்திய வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இந்தநிலையில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும், ஆழ்கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களுக்கு இதனால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும், ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக்கொண்டு இருக்கின்ற மீனவர்கள் உடனே கரை திரும்ப வேண்டும் என்றும் மீன்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். ஆரோக்கியபுரம் முதல் நீரோடி வரையிலான கடல் பகுதியில் இது தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. ஆழ்கடலில் எந்தெந்த படகுகள், எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு சென்றுள்ளது, எத்தனை மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்தலில் உள்ளனர் என்பதும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட வில்லை. ஆழ்கடலில் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள விசைப்படகுகள் தொடர்பாக ஏரியல் சர்வே நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது மீன்பிடித்தல் முடிந்து படகுகள் கரைக்கு வருகின்ற நிலையில் கரையுடன் தகவல் தொடர்பு கிடைக்கப்பெற்ற உடன் இதர படகுகளுக்கும் அங்கிருந்து பலத்த காற்று தொடர்பாகவும், உடனே கரை திரும்ப வேண்டும் என்பது குறித்தும் வயர்லஸ் மூலம் தகவல் பரிமாறப்பட்டு வருகிறது. இரயுமன்துறை முதல் நீரோடி வரையிலான தூத்தூர் மண்டல பகுதி மற்றும் குளச்சல் பகுதிகளில் இருந்து மட்டும் 400க்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர். சுமார் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் தங்கி மீன்பிடித்தலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அம்மீனவர்கள் கரை திரும்பியவண்ணம் உள்ளனர். மீன்துறை வாயிலாக தமிழக அரசின் மீன்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு பலத்த சூறாவளி காற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கடற்படை கப்பல்கள், விமானப்படையின் விமானங்கள் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கிடையே குமரி மாவட்டம் முழுவதும் நேற்று வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து காணப்பட்டது. ஒரு சில இடங்களில் லேசான சாரல் மழை பதிவாகி இருந்தது. குளச்சலில் 3 நாட்களாக மீன்பிடித்தொழில் பாதிப்பு குளச்சல் கடல் பகுதியில் 300 க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள், 1000 பைபர் வள்ளங்களும் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றன.விசைப்படகுகள் ஆழ்கடல் பகுதிவரை சென்று 10 நாட்கள்வரை தங்கி மீன் பிடித்துவிட்டு கரை திரும்புவது வழக்கம். குளச்சல் ஆழ்கடல் பகுதியில் கடந்த 10ம் தேதி மதியம் முதல் சூறைக்காற்று வீசியது .இதனால் விசைப்படகுகளை தொடர்ந்து இயக்க முடியாததால் அவை கரை திரும்பின. கரை திரும்பிய படகுகள் மீன்பிடித்துறைமுகத்தில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. படகுகள் பாதியிலேயே கரை திரும்பியதால் குளச்சலில் நேற்று மீன் வரத்து குறைந்ததுடன் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. இதனிடையே மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீன்துறை சார்பில் ஒலி பெருக்கி மூலம் நேற்று மீண்டும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து நேற்று 3வது நாளாக குளச்சல் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை. இதனால் 3 நாட்களாக மீன் பிடித்தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வலுப்பெறும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இந்திய பெருங்கடலில் கன்னியாகுமரிக்கும் தெற்கு இலங்கை, தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதிக்கும் இடையே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகி தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி 48 மணி நேரத்தில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு அரபி கடல் நோக்கி செல்லும். இதன் காரணமாக கன்னியாகுமரி, தெற்கு கேரளா, தென் தமிழக பகுதிகளில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்திலும், சில நேரங்களில் 60 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்கிழக்கு அரபி கடல் பகுதியில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கும், லட்சத்தீவு பகுதிகளில் அடுத்த 72 மணி நேரத்திற்கும் இதே நிலை நீடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குமரி மாவட்டம் மட்டுமின்றி கேரளா, லட்சத்தீவு அருகே உள்ள பகுதிகளில் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்கள் இதன் காரணமாக உடனே கரை திரும்ப வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

