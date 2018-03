தூத்துக்குடி வஉசி துறைமுகம் சரக்கு பெட்டகங்கள் கையாளுவதில் புதிய சாதனை

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகம் சரக்கு பெட்டகங்கள் கையாளுவதில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. தூத்துக்குடி வஉசி துறைமுகம் கடந்த 7ம் தேதி 6,43,720 டிஇயு சரக்குபெட்டகங்கள் கையாண்டு கடந்த நிதியாண்டில் கையாண்ட அளவான 6,42,103 டிஇயு சரக்குபெட்டகங்களை விட அதிகமாக கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. 11.03.2018 வரை 6,52,168 டிஇயு சரக்குபெட்டகங்களை கையாண்டுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டு கையாண்ட சரக்கு பெட்டகங்களை ஒப்பிடுகையில் வ.உ.சி துறைமுகம் 8.63 சதவீத வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. துறைமுகத்தில் உள்ள பி.எஸ்.ஏ. சிக்கால் சரக்குபெட்டக முனையம் மற்றும் தஷின் பாரத் கேட் வே சரக்கு பெட்டக முனையம் ஆகிய இரண்டு சரக்குபெட்டக முனையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவ்விரண்டு சரக்கு பெட்டகங்களின் கையாளும் திறன் 1.17 மில்லியன் டிஇயு ஆகும். பருத்திநூல், கைத்தறி, இயந்திரங்கள், கடல் உணவுகள் மற்றும் காகிதம் ஆகிய சரக்குகள் ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஆசிய நாடுகளுக்கு இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. பருத்தி நூல், உலோக ஸ்கிராப், காகித கழிவு மற்றும் ரசாயனம் ஆகிய சரக்குகள் ஐரோப்பா மற்றும் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. வ.உ.சி துறைமுகத்திற்கு மிக அருகாமையில் ஒரு உள்நாட்டு சரக்குபெட்டக முனையம் மற்றும் 14 சரக்குபெட்டக நிலையங்கள் அமைந்திருப்பது, சரக்குபெட்டகங்களை துறைமுகத்திற்கு உள்ளாகவும் மற்றும் வெளியே எளிதாக எடுத்து செல்லும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்த சாதனையை படைக்க காரணமாக இருந்த அனைத்து துறைமுக உபயோகிப்பாளர்கள், கப்பல்முகவர்கள், அனைத்து அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மற்றும் அயராது உழைக்கும் தொழிலாளர்கள் அனைவரையும் வ.உ.சி துறைமுக சேர்மன் ஜெயகுமார் பாராட்டியுள்ளார். இத்தகவல் துறைமுக அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Tuticorin new port cargo handling vasi achievement

