திருமயம் அருகே மஞ்சுவிரட்டு : 5 பேர் காயம்

திருமயம்: திருமயம் அருகே மாசிமக திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சியில், காளைகள் முட்டியதில் 5 பேர் காயமடைந்தனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள நெய்கோணம் ஆலடிகருப்பர், அகஸ்தீஸ்வரர், அகிலாண்டேஸ்வரி கோயில் மாசிமக திருவிழாவை முன்னிட்டு நெய்கோணம் கொட்டையான்பட்டி மேலகண்மாய் திடலில் நேற்று காலை மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் திருமயம், ராயவரம், கடியாபட்டி, கோனாபட்டு, மேலூர், விராச்சிலை, பனையப்பட்டி, குழிபிறை, காரைக்குடி, திருப்பத்தூர், சிவகங்கை, பொன்னமராவதி, கீழசீவல்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து சுமார் 150க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டன. முதலில் உள்ளூர் கோயில் காளை அவிழ்த்துவிடப்பட்டது. தொடர்ந்து வெளியூர் காளைகளை மாட்டின் உரிமையாளர்கள் அவிழ்த்துவிட்டனர். மஞ்சுவிரட்டுதிடல் முழுவதும் மக்கள் கூட்டமாக இருந்ததால் அவிழ்க்கப்பட்டகாளைகள் பயந்து நாலாபுறமும் மிரண்டு ஓடின. அப்போது இளைஞர்கள் காளைகளை விரட்டி பிடித்தனர். இதில் ஒருசில காளைகள் அப்பகுதி இளைஞர்களிடம் பிடிபட்ட நிலையில், பெரும்பாலான காளைகள் தப்பி ஓடின. அப்போது மாடுகள் முட்டியதில் 5 பேர் லேசான காயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்களுக்கு மஞ்சுவிரட்டு திடலில் இருந்து தயாராக இருந்த மருத்துவக் குழுவினர் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். மஞ்சுவிரட்டை காண சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து திரளானோர் வந்திருந்தனர்.

