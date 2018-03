நாமக்கல்: கொல்லிமலையில் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு வனத்துறை தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. கோடைக்காலத்தை ஒட்டி மே 31-ம் தேதி வரை கொல்லிமலையில் மலையேறத் தடை வித்திக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Kolli hills hiking in the forest ban training

Kolli hills in namakkal: hiking in the training ban has ordered forest. Summer in the wake of the UPF