மர்ம நபர்கள் தீ வைப்பதால் ஓசூர் வனத்தில் அரிய வகை மரம் செடி, கொடிகள் கருகும் அவலம்

ஓசூர்: மர்ம நபர்கள் தீ வைப்பதால் ஓசூர் வனப்பகுதியில் உள்ள மரம், செடி, கொடிகள் எரிந்து நாசமாகின்றன. வன விலங்குகளும் பலியாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வன ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். ஓசூர் அருகே சானமாவு, ஊடேதுர்க்கம், தளி, ஜவளகிரி, தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகள் உள்ளன. இங்கு யானை, காட்டெருது, மான், சிறுத்தை உள்ளிட்ட விலங்குகளும், பல்வேறு பறவைகளும் வாழ்கின்றன. ஆண்டுதோறும் கோடை காலத்தில், ஓசூர் வனப்பகுதியில் உள்ள மரங்கள், செடி, கொடிகள் தீப்பிடித்து எரியும். வெயிலின் தாக்கத்தாலும், பீடி, சிகரெட் உள்ளிட்டவற்றை ஒரு சிலர் அணைக்காமல் விசி செல்வதாலும் தீப்பிடிக்கிறது. சில சமயங்களில் காட்டிற்குள் வேட்டைக்காக செல்லும் சமூக விரோதிகள், பாதை உருவாக்குவதற்காகவும் தீ வைப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதனால், சிறிய விலங்குகள் உயிரிழக்கின்றன. பெரிய விலங்குகள் ஆக்ரோஷமாகி ஊருக்குள் புகுந்து விடுகின்றன. அரியவகை மரங்களும், செடி, கொடிகளும் தீயில் கருகி நாசமாகின்றன. இந்த சூழலில் ஓசூர் சானமாவு வனப்பகுதி மற்றும் சந்திரசூடேஸ்வரர் கோயில் மலை அடிவார வனப்பகுதியில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்படுகிறது. கொளுந்து விட்டு எரியும் தீயால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மூட்டம் உண்டாகிறது. இதனால், அங்குள்ள அரிய வகை மரங்கள், மூலிகை செடி, கொடிகள் எரிந்து நாசமாவது வன ஆர்வலர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. வனத்துறையினர் அளிக்கும் தகவலை தொடர்ந்து ஒசூர் தீயணைப்புத்துறையினர் விரைந்து சென்று காட்டில் பரவும் தீயை அணைக்கின்றனர். ஓசூர் வனத்தில் அடிக்கடி தீ விபத்து ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனை தடுக்க வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். விலங்குகள் தீயால் இறப்பதை தடுத்து இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டுமென வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து அவர்கள் கூறுகையில், கோடைக்கு முன்பே வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில், வனத்தில் உள்ள செடி, கொடிகள் காய்ந்து சருகாகி வருகின்றன. இதனால், தீவனம் கிடைக்காமல் தவித்து வரும் விலங்குகளை பிடிப்பதற்காக வேட்டை கும்பல் நடமாட்டம் காட்டில் அதிகரித்துள்ளது. அவர்கள் பாதை ஏற்படுத்துவதற்காக காட்டில் தீ வைத்து வருகின்றனர். தேனி மாவட்டம் குரங்கணி வனப்பகுதியில் அணைக்காமல் போட்ட சிகரெட் துண்டால் பரவிய காட்டுத்தீயில், 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் சிக்கி உயிருக்கு போராடும் சம்பவமும் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில், ஓசூர் வனப்பகுதியிலும் அவ்வப்போது தீப்பற்றி எரிந்து வருவது வேதனை அளிப்பதாக உள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்தும் வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியை முடுக்கி விட வேண்டும் என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Because of the mysterious persons set fire in the forest, rare tree plant at hosur, flags burnt, and tragedy

Hosur: mysterious persons set fire in the forest because of the trees, bushes, hosur flags are burning destroyed. Forest without animalsno