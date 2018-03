சேத்தியாத்தோப்பு அருகே அடிப்படை வசதியின்றி தவிக்கும் 4 கிராம மக்கள்

சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அருகே பெரியநெல்லிக்கொல்லை, சின்னநெல்லிக்கொல்லை துரிஞ்சிக்கொல்லை, மதுவானைமேடு ஆகிய நான்கு கிராமங்கள் உள்ளன. இக்கிராமங்களில் சுமார் 800க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களும், ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களும் வசித்து வருகிறார்கள். இப்பகுதியிலிருந்து தினசரி பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் வெளியூர்களுக்கு சென்று கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இக்கிராமங்களின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் இருந்து வருகிறது. ஆனால் இந்த 4 கிராமங்களில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளான பொதுசுகாதாரம், குடிநீர், சாலைவசதி, தெருமின்விளக்கு உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லை. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் துன்பத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் இருக்கும் மினிவாட்டர் டேங்க்கில் வரும் உப்புத்தண்ணீரை பருகுவதால் பல்வேறு உடல்நலக் கோளாறு ஏற்படுகிறது. மேலும் இந்த தண்ணீரில் உணவு சமைக்கும்போது உணவு கெட்டுப்போய்விடுகிறது. கிராமத்தில் உள்ள சுமார் முப்பதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட வாட்டர் டேங்க்கில் போர்வெல் பழுதானதால் தண்ணீர் ஏற்றமுடியாமல் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி காட்சிப்பொருளாக உள்ளது. மேலும் நான்கு கிராமங்களிலும் சாலை வசதி என்பது இல்லை. இருக்கும் சாலைகள் கற்கள் பெயர்ந்து பள்ளங்களாகவே இருந்து வருகிறது. இதனால் அவசர நேரத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் எதுவும் கிராமங்களுக்குள் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. இதுபோல கிராமத்தின் பல பகுதிகளில் தெரு மின்விளக்குகள் எரியவில்லை. இதுகுறித்து ஊராட்சி கிளார்க்கிடம் கிராமமக்கள் தெரிவித்த போது நீங்கள் ஒன்றிய அதிகாரியிடம் தெரிவியுங்கள் என்று கூறுகின்றனர். அதன்படி ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளிடமும், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் நேரில் மனுகொடுத்தும் இதுநாள்வரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பேருந்து வசதி இல்லாததால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்பவர்கள், வேலைக்கு செல்பவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு செல்ல முடியாமல் அவதியுறுகிறார்கள். அதனால் இக்கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள சின்னநெற்குணம கிராமத்திற்கும் சேத்தியாத்தோப்பு நகரத்திலிருந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயக்கியதுபோல அரசு பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும். மேலும் கிராமத்தின் அடிப்படை வசதிகளான சாலை, குடிநீர், மின்விளக்கு போன்ற வசதிகளையும் விரைவாக அதிகாரிகள் செய்து தரவேண்டும். இல்லையேல் இப்பகுதிகளின் கிராமமக்களை ஒன்றிணைத்து மாபெரும் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட தொடர் போராட்டங்களை நடத்துவோம் என கிராமமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

