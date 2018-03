திருவாரூர்: ஒ.என்.ஜி.சி.க்கு எதிராக போராடிய வழக்கில் இருந்து மீத்தேன் திட்ட எதிர்பாளர் ஜெயராமன் விடுதலை அடைந்துள்ளார். 2017-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் திருவாரூர் மாவட்டம் கீழபடுகையில் போராட்டம் நடத்தியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. வழக்கில் இருந்து ஜெயராமன் உட்பட 8 பேரை திருவாரூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

Oh my g. c. fought against in the case of methane from the liberation project opponent jayaraman

