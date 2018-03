காவிரி நீர் பிரச்சனை- சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தை 15-ந்தேதி நடத்த முடிவு?

காவிரி நீர் பிரச்சனை தொடர்பாக தீர்மானம் நிறைவேற்ற தமிழக சட்டமன்ற சிறப்புக் கூட்டம் 15-ந்தேதி கூட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. #TNAssembly #Cauverissue

சென்னை: தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு இடையே காவிரி நதி நீரை பங்கிட்டு கொள்வது சம்பந்தமாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த மாதம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இறுதி தீர்ப்பு வழங்கியது. அந்த தீர்ப்பில் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆண்டுக்கு 177.25 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கர்நாடகாவில் உள்ள அணைகளில் இருந்து திறந்து விடப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது. ஆனால் ஏற்கனவே நடுவர் நீதிமன்றம் 192 டி.எம்.சி. தண்ணீரை தமிழகத்துக்கு வழங்க அறிவுறுத்தி இருந்தது. சுப்ரீம் கோர்ட்டின் இறுதி தீர்ப்பால் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கும் தண்ணீரின் அளவில் 14.75 டி.எம்.சி. தண்ணீர் குறைந்து போனது. என்றாலும் 177.25 டி.எம்.சி. தண்ணீரை ஆண்டு தோறும் திறப்பதற்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் அறிவுறுத்தல் தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஆறுதலாக அமைந்தது. 6 வாரத்துக்குள் இந்த வாரியத்தை அமைக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவிட்டு இருந்ததால் மத்திய அரசு அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கும் முயற்சிகளை இதுவரை எடுக்கவில்லை. இதுதொடர்பாக ஆலோசிக்க கடந்த 9-ந்தேதி மத்திய அரசு தமிழகம், கர்நாடகா, புதுச்சேரி, கேரளா ஆகிய 4 மாநில அதிகாரிகளின் கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசித்தது. அதிலும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கான எந்த உத்தரவாதமும் கிடைக்கவில்லை. கர்நாடகாவின் எதிர்ப்பு காரணமாக செயல் திட்டம் ஒன்றை வகுப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து தமிழக அரசு உடனடியாக சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசை வலியுறுத்தும் வகையில் தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தி.மு.க. கோரிக்கை விடுத்தது. ஆனால் வருகிற 15-ந்தேதி சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் தொடங்க இருப்பதால் உடனடியாக சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டும் சூழல் உருவாகவில்லை. இந்த நிலையில் 15-ந்தேதி காலை பட்ஜெட் தாக்கல் முடிந்ததும் அலுவல் ஆய்வு குழு கூடி சட்டசபையை எத்தனை நாட்களுக்கு நடத்துவது என்பது பற்றி ஆலோசிக்கும். அப்போது அன்றைய தினம் மாலையில் சிறப்பு கூட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது. காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் 16, 17, 18-ந்தேதிகளில் டெல்லி செல்ல இருப்பதால் சிறப்பு கூட்டத்தை 15-ந்தேதி அல்லது 19-ந்தேதி கூட்ட கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கொறடா விஜயதரணி கூறினார். எனவே சட்டசபை சிறப்பு கூட்டம் 15-ந்தேதி மாலை அல்லது 19-ந்தேதி நடைபெறும் என்று தெரிகிறது. #Tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Assembly special session on the Cauvery water issue-15-decision to run on?

The Cauvery water issue a resolution authorising the use of the Tamil Nadu Legislative Assembly special meeting 15 – even on the existence of information