மெரினாவில் சோகம்: குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் பயிற்சி அளித்த தந்தை மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு

மெரினா நீச்சல் குளத்தில் குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் பயிற்சி அளித்த தந்தை மாரடைப்பால் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.

சென்னை மண்ணடி தம்புச்செட்டி தெருவில் வசித்தவர் சபியுல்லா (38). சொந்தமாக தொழில் செய்து வந்தார். இவர் தனது குழந்தைகளை இன்று காலை நீச்சல் குளத்துக்கு அழைத்து வந்திருந்தார். தனது குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் பயிற்சி அளித்துக்கொண்டே அவரும் குளித்துக்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நெஞ்சைப்பிடித்துக் கொண்டே தண்ணீருக்குள் மூழ்கியுள்ளார். ஆனால் அவரைக் காப்பாற்ற அந்த நேரத்தில் யாரும் அருகில் இல்லாத்ததால் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதைப்பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக அவரை மீட்டு தரையில் கிடத்தி முதலுதவி செய்தனர். ஆனால் மாரடைப்பு மற்றும் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் அவர் உயிரிழந்தார் என்பது தெரிய வந்தது. மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சபியுல்லாவுக்கு 38 வயது தான் ஆகிறது. நல்ல நீச்சல் வீரர், ஆனாலும் நீரிலிருக்கும் போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டதால் அவரை காப்பாற்ற முடியாமல் போனதாக அங்குள்ளவர்கள் தெரிவித்தனர்.

நீச்சல் குளத்தில் ஊழியர்கள் கண்காணிப்பு இருக்க வேண்டும். 4 அடியில் ஆரம்பித்து 11 அடி வரை உள்ள குளம் அது. இங்கு குளிக்கும் சிறுவர்கள் ஆழத்திற்கு சென்றுவிடாமல் கண்காணிக்க ஊழியர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் அந்த நேரத்தில் அங்கு இருந்தார்களா? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

உயிரிழந்த சபியுல்லாவின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. இது குறித்து அண்ணா சதுக்க போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

