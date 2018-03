அடடே இது ரஜினிகாந்த் இல்லையா? வைரல் வீடியோ

ரஜினி மாதிரியே ஸ்டைல் காட்டும் முதியவர்- வீடியோ

சென்னை: ரஜினிகாந்த் வயதுடைய ஒரு முதியவர், அவரை போலவே ஸ்டைல் டயலாக் பேசியபடி, சிகரெட்டை தூக்கிப்போட்டு வாயில் கேட்ச் செய்யும், வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

உடல் அளவிலும், வயது முதிர்விலும் ரஜினியை போலவே காணப்படுகிறார் இந்த முதியவர். பேசும் ஸ்டைல், கைகளை ஆட்டும் ஸ்டைல், ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்கும் ஸ்டைல் என அனைத்திலும், ரஜினிகாந்த்தை போலவே காணப்படுகிறார்.

இடை, இடையே கண்ணா என்பது போல ரஜினிகாந்த்தின் ஃபேமஸ் வசனங்களும் இடம் பிடித்துள்ளன. இறுதியாக, ரஜினிகாந்த்தை போலவே சிகரெட்டை தூக்கிப்போட்டு வாயில் பிடிக்கும் காட்சியும் அதில் உள்ளது. முதலில் மிஸ் செய்தாலும் சமாளித்தபடியே அடுத்தபடியாக சரியாக கேட்ச் செய்கிறார் அந்த முதியவர்.

நீங்களே பார்த்துவிட்டு சொல்லுங்களேன்.

