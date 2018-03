கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே ‘ஈவ் டீஸிங்’ காரணமாக பிளஸ் டூ மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார். தேர்வு எழுதச் சென்றபோது மாணவர்கள் கேலி செய்ததால் மாணவி தற்கொலை செய்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Desing ‘ krishnagiri ‘ Eve near due to the allegedly suicide + 2 girls

Krishnagiri: krishnagiri district, near the ‘ Eve ‘ pochampalli desing plus girls allegedly suicide due to CMS