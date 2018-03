காட்டு தீ பற்றி எச்சரித்த இந்திய வன ஆய்வு நிறுவனம் : தமிழக வன அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் கருகிய உயிர்கள்

போடி: இந்திய வன ஆய்வு நிறுவனம் கொடுத்த எச்சரிக்கையை தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியப்படுத்தியதே காட்டுத் தீ, வேகமாக பரவி தற்போது வரை 11 பேரின் உயிரை பறித்ததற்கு காரணம் என தெரிய வந்துள்ளது. போடி வனத்தில் காட்டு தீ பற்றி இருப்பதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11.20 மணிக்கு குறுஞ்செய்தி மற்றும் இமெயில் மூலமாக இந்திய வன ஆய்வு நிறுவனம் எச்சரிக்கையை, தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ளது. போடி வனத்தில் வெப்பம் மேலும் அதிகரிக்கவே இதை கண்ட இந்திய வன ஆய்வு நிறுவனம், அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் இரண்டு முறை எச்சரிக்கை செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வன ஆய்வு நிறுவனம் தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகள் 236 பேருக்கு எச்சரிக்கை குறிப்பை அனுப்பியுள்ளது. ஆனாலும் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக எவ்வித நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளாமல் தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகள் மெத்தனமாகவே இருந்துள்ளனர். மலையேற சென்றவர்கள் குரங்கணி அருகே காட்டுத் தீயில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல் கிடைத்த பிறகே, போடி வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். இந்திய வன ஆய்வு நிறுவனத்தின் எச்சரிக்கையை, தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியப்படுத்தியதே பலர் காட்டுத் தீயில் சிக்கி உயிரிழக்க காரணம் என அம்பலமாகியுள்ளது.

Source: Dinakaran

Forest fire warning Indian Forest Research Institute: the Tamil Nadu forest charred by the authorities of indifference to the lives

