தென்னை விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழக்கு: ஒத்திவைப்பு

மதுரை: தென்னை விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்க ஆணையிடக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில் தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் சத்தியநாராயணன், ஹேமலதா அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது. 21மாவட்ட தென்னை விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்க கோரி பழனிவேல் என்பவர் மனு அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

Coconut farmers to drought relief case: adjournment

Madurai: coconut farmers ordered to provide drought relief sought in the case was postponed. The investigation will be completed