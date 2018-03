சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்ட் தாக்குதலில் 9 சி.ஆர்.பி.எப் வீரர்கள் பலி – 6 பேர் படுகாயம்

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சுக்மாவில் மாவோயிஸ்ட்கள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 8 சி.ஆர்.பி.எப் வீரர்கள் பலியானதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. #NaxalAttack #Chhattisgarh

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் பல மாவட்டங்களில் மாவோயிஸ்டுகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். இவர்களை ஒடுக்கும் பணியில் சி.ஆர்.பி.எப், போலீஸ் அதிரடிப்படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சுக்மா மாவட்டத்தின் கிஸ்தாரம் பகுதியில் இன்று சி.ஆர்.பி.எப் 212-வது பட்டாலியனைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது, மண்ணில் புதைக்கப்பட்டிருந்த சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டுகளை மாவோயிஸ்ட்கள் வெடிக்க வைத்தனர். இந்த கோர தாக்குதலில் 8 வீரர்கள் பலியானதாகவும், 4 வீரர்கள் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும் முதற்கட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. காயமடைந்த வீரர்கள் சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #NaxalAttack #Chhattisgarh #TamilNews

Source: Maalaimalar

