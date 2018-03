[unable to retrieve full-text content]குரங்கணி காட்டுத்தீயில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், சென்னையில் உள்ள மலையேற்ற பயிற்சி கிளப் விளக்கமளித்துள்ளது. #TheniFire

Source: Maalaimalar

English summary

At the same time receiving permission went hiking into the Woods Institute description

[Unable to retrieve full-text content] stuck in kurangani bushfires has 11 people died in mountaineering training, Chennai