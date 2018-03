சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்டுகள் தாக்குதலில் சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் 9 பேர் உயிரிழப்பு

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் நடத்திய தாக்குதலில் சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் 9 பேர் உயிரிழந்தனர்.

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சுக்மா மாவட்டம் மாவோயிஸ்டுகள் நடமாட்டம் அதிகம் காணப்படும் பகுதியாகும். இதனால், சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்களும், பாதுகாப்புப் படை வீரர்களும் அவ்வப்போது அம்மாவட்டத்தில் தேடுதல் வேட்டை மேற்கொள்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில், சுக்மா மாவட்டத்திலுள்ள கிஸ்தாரம் பகுதியில் சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, மாவோயிஸ்டுகள் மூன்று சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டுகளை வெடிக்கச் செய்ததாக தகவல் வெளியாகியது.

இந்த குண்டு வெடிப்பில் சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் 9 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 4 வீரர்கள் காயமடைந்துள்ளதாகவும் முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதையடுத்து, தற்போது இரு தரப்புக்கும் துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

In the attack, the Maoists in Chhattisgarh, c. r. p. f. Nine deaths of the players

In the State of Chhattisgarh Maoists attack in c. f. r. p. Nine soldiers were killed.

Binayak himself