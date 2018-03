குரங்கணியில் காட்டுத் தீ பரவ விவசாயிகளே காரணம்: சென்னை டிரக்கிங் கிளப் விளக்கம்

தேனி மாவட்டம், போடி அருகே, குரங்கணி வனப்பகுதியில் காட்டுத் தீயில் சிக்கி 10 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து அந்த மலை ஏற்றத்தை ஏற்பாடு செய்து இருந்த சென்னை டிரக்கிங் கிளப் முகநூல் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஆனால், சென்னை டிரக்கிங் கிளப்பின் பேஸ்புக், இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த விளக்கத்தை யார் அளித்தது என்பது குறித்த எந்த விவரமும் குறிப்பிடவில்லை.

சென்னை டிரக்கிங் கிளப் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:

மகளிர் தினத்தையொட்டி தேனி மாவட்டம், போடி அருகே குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு மலை ஏற்றம் மேற்கொண்ட போது, ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயில் சிக்கி பலியானவர்களுக்கும், அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தாருக்கும் எங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

எங்களின் அனுபவம் மிக்க டிரக்கிங் நிர்வாகிகளான நிஷா, திவ்யா, மற்றும் அருண், விபின் ஆகியோர் 27 பேரை குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு மலை ஏற்றத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இந்த மலை ஏற்றத்துக்கு குரங்கணி பகுதியைச் சேர்ந்த உள்ளூர் வழிகாட்டியின் துணையுடன் இந்தப் பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மார்ச10-ம் தேதி எங்கள் குழுவினர் குரங்கணி அடிவாரப் பகுதியில் இருந்து, வனத்துறையின் அனுமதிக் கட்டணத்தைச் செலுத்திவிட்டு, சோதனைச்சாவடியின் நுழைவுச்சீட்டுடன் மலை ஏற்றத்துக்கு புறப்பட்டனர். குரங்கணியில் இருந்து கொழுக்குமலை வரை செல்வது வழக்கமான ஒன்றாகும். பயணத் திட்டத்தை உள்ளூர் வாசிகளும், டிரக்கர்களும் உருவாக்கினர். சனிக்கிழமை காலை எங்கள் குழுவினர் பயணத்தை தொடங்கியபோது, வனப்பகுதிக்குள் எந்தவிதமான காட்டுத் தீயும் காணப்படவில்லை. அன்று மாலை கொழுக்குமலை டீ எஸ்டேட் பகுதியை அடைந்த எங்கள் குழுவினர் அன்று இரவு அங்கு தங்கினார்கள்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மீண்டும் எங்கள் குழுவினர் மீண்டும் அங்கிருந்து புறப்பட்டனர். ஏற்கெனவே வந்த தடத்தில் வந்தனர், அப்போது குரங்கணிக்கு வரும் பாதையின் நடுப்பகுதியை அடைந்திருந்தனர்.

அப்போது, அந்தப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் சிலர் வழக்கமான தங்களின் தோட்டப் பணிகளை செய்து கொண்டும், அங்கிருந்த சில காய்ந்த புற்களுக்கு தீவைத்து எரித்துக்கொண்டும் இருந்தனர்.

இலங்கைக்கு அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்நிலை உருவாகி இருந்ததால், அதனால், போடி பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் காற்று பலமாக வீசி வந்தது. அப்போது, திடீரென வீசிய பலத்த காற்றில் மலையின் அடிவாரப்பகுதியில் இருந்து எங்கள் குழுவினர் இருந்த பகுதிவரை மேல்நோக்கி தீ பரவத் தொடங்கியது.

வேகமாக தீ பரவியதால், எங்கள் குழுவினரால், எதிர்வினையாற்ற போதுமான நேரம் இல்லை. இதனால், தீயில் இருந்து தப்பிக்க எங்கள் குழுவினர் மலையில் இருந்து வேகமாக கீழே இறங்க முயற்சித்தபோது, எதிர்திசையில் இருந்து பரவிய தீயில் சிக்கிக்கொண்டனர்.

அதன்பின் உள்ளூர் வழிகாட்டிக்கு தகவல் கொடுத்து, அவர்கள் மூலம், எங்கள் குழுவினர் காட்டுத் தீயில் சிக்கிக்கொண்ட பகுதியின் சரியான இடம் குறித்த தகவல் தரப்பட்டது. அந்தத் தகவல் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தரப்பட்டு, மீட்புப் பணியும், தேடுதல் பணியும் வேகப்படுத்தப்பட்டது.

எங்கள் குழுவில் இருந்த அருண், விபின் ஆகிய இருவரும் பல்வேறு நாடுகளில் மலை ஏற்றப்பயிற்சி பெற்ற 7ஆண்டு அனுபவம் கொண்டவர்கள். பல்வேறு நாடுகளில் மலை ஏற்றம் செய்து, விருதுகளையும், பரிசுகளையும் வென்று இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட திறமையானவர்களை இழந்துவிட்டோம் என்பதை எங்களால் ஏற்க முடியவில்லை. இந்த இருவரும் தங்கள் இறக்கும்வரை, டிரக்கிங் வந்தவர்களின் உயிரைக் காக்க போராடி இருக்கிறார்கள்.

டிரக்கிங்கில் பங்கேற்ற திவ்யா முத்துக்குமரன் என்பவர் 3 பேரின் உயிரைக் காப்பாற்றி, மற்றவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சிக்கு மீண்டும் சென்றபோது, அவர் தீயில் உயிரிழந்துள்ளார்.

சென்னை டிரக்கிங் கிளப் என்பது, பெண்கள் துணிச்சலுடன் செயல்பட வேண்டும், உடல் தகுதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது. மலைஏற்றத்துக்கு ஆண்கள் மட்டுமே அதிகமாக பங்கேற்கும் நிலையில், பெண்களும் இதில் சவாலாக கலந்துகொண்டனர். ஆனால், இந்த காட்டுத் தீ சம்பவத்தில் டிரக்கர்களையும், தன்னார்வலர்களையும், நண்பர்களையும் நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்களையும் இழந்து இருக்கிறோம்.

இந்த இழப்பு ஈடுசெய்ய முடியாதது. இந்த துயர சம்பவத்துக்கு எங்களின் இதயப்பூர்வ வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறோம். இந்த விபத்தில் உயிர் தப்பி இருக்கும் அனைவருக்கும் பலியானவர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் எங்களின் முழு ஆதரவையும் அளிப்போம்.

சென்னை டிரக்கிங் கிளப்

சென்னை டிரக்கிங் கிளப் தொடங்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டது. தன்னார்வ நோக்கில் நடத்தப்படும் இந்த அமைப்பில் ஆயிரக்கணக்கானோர் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். சென்னை டிரக்கிங் கிளப் நடத்தும் பல்வேறு போட்டிகள், நிகழ்ச்சிகளில் இவர்கள் பங்கேற்று வருகின்றனர். முழு நேரமாகவும், பகுதி நேரமாகவும், தன்னார்வலர்களும் இதில் பணியாற்றி வருகின்றனர். இதில் உறுப்பினராக சேர்பவர்கள் யாருக்கும் எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.

வனத்துறையுடன் இணைந்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான பல்வேறு பணிகளிலும், மரம் நடுதல் போன்ற பணிகளையும் செய்துவருகிறது. இதுவரை 20 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன.

எங்கள் சென்னை டிரக்கிங் கிளப்பின் உறுப்பினர்கள் சென்னையில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு, பலரின் உயிரைக் காத்துள்ளனர். இதுவரை 4 ஆயிரம் ரத்த தான முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, 12 ஆயிரம் நோயாளிகள் உயிர்காக்க உதவியுள்ளோம். ஏழ்மை நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு கல்வி வசதியும், வீடுகளும் கட்டிக்கொடுத்துள்ளோம். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.

மலை ஏற்றத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவதில் அனைத்து விதிமுறைகளையும் முறையாக பின்பற்றுகிறோம். திறமையான மலை ஏற்ற வழிகாட்டிகள் மூலமே பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு, உறுப்பினர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் முறையான அனுமதி பெற்றுத்தான் மலை ஏற்றம் நடைபெறுகிறது.

எந்தவிதமான லாபநோக்கிலும் மலை ஏற்றம் நடத்தப்படவில்லை. இந்த குரங்கணி மலை ஏற்றத்திலும் நாங்கள் முறைப்படியான விதிமுறைகளை பின்பற்றினோம், பாதுகாப்பு விதிமுறைகளும். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றினோம்.

இந்த மலைஏற்றத்தில் நடந்த காட்டுத்தீயில் சிக்கியவர்களை மீட்க எங்களின் அனுபவம் நிறைந்த, திறமையான வழிகாட்டிகள் தங்கள் உயிரையும் இழந்து இருக்கிறார்கள். உயிரிழந்தவர்களுக்கு எங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், காயம் அடைந்து சிகிக்சை பெற்றுபவர்கள் வேகமாக குணமடைய பிரார்த்தனையும் செய்கிறோம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

