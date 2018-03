கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கு ஆதரவாகவும், மக்களுக்கு விரோதமாகவும் மத்திய அரசு செயல்படுகின்றன: நல்லகண்ணு

உடுமலைப்பேட்டை: கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆதாயம் அடைய காவிரி தீர்ப்பை அமல்படுத்த மத்திய அரசு மறுக்கிறது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு உடுமலைப்பேட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் கூறியுள்ளார். கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கு ஆதரவாகவும், மக்களுக்கு விரோதமாகவும் அரசுகள் செயல்படுகின்றன. இந்தியா என்பதை விட இந்து என்பதில் மத்திய அரசு தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Corporate support to the company, people are acting against the Government of India: nallakannu

